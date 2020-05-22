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В Одессе рухнул еще один жилой дом

22 мая 2020, 07:58

Здание давно было признано аварийным.

В Одессе обрушился жилой дом
В Одессе обрушился жилой дом / dumskaya.net

Вечером 21 мая в Одессе произошло ЧП - на улице Среднефонтанской обвалился жилой дом, который давно был признан аварийным.

В двухэтажном здании частично обрушились фасад и крыша. Об этом сообщает местное издание Думская. Полицейские и спасатели, которые прибыли на место проишествия, провели эвакуацию людей и установили анкетные данные всех, кто мог находиться в доме на момент обвала. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщили в муниципальном департаменте городского хозяйства, в этой части дома давно никто не жил. Теперь отселят 5 жильцов еще двух квартир, которые примыкают к развалившейся части. 

ЧП произошло вечером 21 мая
ЧП произошло вечером 21 мая / dumskaya.net

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Напомним, 18 мая в Одессе обрушилась стена старинного жилого дома по улице Торговой, 20. По словам спасателей в результате происшествия никто не пострадал. Все жители дома успели самостоятельно покинуть квартиры.

новости Одессы обвал обвалился жилой дом
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