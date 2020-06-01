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В Одессе поймали школьницу, распространявшую детское порно

1 июня 2020, 17:54

Идя в ногу со временем, школьница распространяла детское порно через один из самых популярных в мире мессенджеров.

Порно
В Одессе поймали школьницу, распространявшую детское порно/ zaodessu.com.ua/

В Одессе правоохранители из киберполиции разоблачили несовершеннолетнюю школьницу, которая организовала канал распространения детского порно через Telegram.

"Как выяснилось, изначально Telegram-канал девочка создавала с целью мести подруге. Когда он уже функционировал, злоумышленнице начали поступать сообщения от посторонних лиц с файлами порнографического характера. Этот контент несовершеннолетняя также распространяла среди пользователей канала, количество которых составляет порядка 3 тысяч человек", — сообщили в Одесском областном управлении Национальной полиции.

Читайте такжеВ Киеве благодаря пользователям Сети накрыли клепавшую детское порно студиюПо словам правоохранителей, для этого школьница создала в Telegram канал со ссылкой, который сама администрировала и где в дальнейшем размещала порнографические материалы. При этом она регулярно линковала личные страницы в соцсетях тех людей, которые были изображены на порнографических снимках и видеороликах.

Сейчас работа Telegram-канала полностью прекращена. По месту постоянного проживания школьницы правоохранители провели обыск, во время которого изъяли смартфон и системный блок к персональному компьютеру с файлами непристойного содержание. Все изъятое было направлено на искусствоведческую экспертизу.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области в селе Грибовка гражданин Молдовы развращал маленьких девочек и снимал с ними порно.

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