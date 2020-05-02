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"Пи*арас е*аный": в Одессе возле Дома профсоюзов произошли потасовки

2 мая 2020, 14:05

Конфликт произошел после того, как один из его участников стал говорить на украинском языке.

Полиция вмешалась в конфликт / Скриншот

В субботу, 2 мая, в Одессе в ходе мероприятий, посвященных трагедии в Доме профсоюзов, которая произошла в 2014 году, несколько человек напали на проукраинского блогера, который разговаривал на украинском языке.

Инцидент произошел возле Куликова поля, где собралась очередь желающих возложить цветы к Дому профсоюзов в память о погибших во время массовых беспорядков.

Возле входа находился проукраинский блогер из города Черноморск Одесской области Валентин Ткачук. Несколько женщин, стоявших в очереди, обратили внимание, что он общается на украинском языке и потребовали, чтобы он перешел на русский.

Как пояснил журналистам Ткачук, он ответил женщинам, которые его провоцировали, что является гражданином Украины и будет разговаривать на государственном языке. В полемику неожиданно вступил стоявший в очереди молодой мужчина.

По словам Ткачука, тот оскорблял его, громко ругался матом. Затем "подключился" еще один мужчина, и блогера начали бить, в частности, кто-то ударил его ногой.

"Я не знаю этих людей… Конфликт произошел, потому что я говорил на украинском языке. Такого раньше не было", - подчеркнул Ткачук, добавив, что обратится в полицию. Правоохранители, находившиеся на месте происшествия, пресекли конфликт, но никого не задержали.

Обратим внимание, что на опубликованном видео оппоненты проукраинского активиста сопровождали свои угрозы отборным трехэтажным матом.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Как пишут в соцсетях, второй конфликт произошел чуть позже из-за того, что мужчина сорвал с активиста шеврон с флагом Украины. Отмечается, что дебошир был с товарищем - оба в состоянии алкогольного опьянения. У одного из них была с собой бутылка водки. Нападавших задержали для составления протокола.

При этом у входа на Куликово поле находятся представители националистических организаций, в частности - Правого сектора и Сокола.

/ PavlovskyNEWS

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, представители "Правого сектора".

новости Одессы конфликты столкновения полиция
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