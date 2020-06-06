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Пытки и фальсификации дел: Венедиктова рассказала о злодеяниях копов в Павлограде

6 июня 2020, 13:51

Разоблачена уже целая преступная организация правоохранителей в Павлоградском отделении полиции на Днепропетровщине.

Венедиктова
Венедиктова рассказала об обысках в Павлограде / УНИАН

Павлоград оказался в центре скандала. В течение 2019-2020 годов руководители Павлоградского отделения полиции вместо реального расследования преступлений заставляли граждан совершать их под контролем правоохранителей.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала в видеообращении, обнародованном на сайте Офиса генерального прокурора.

"Преступления, совершенные теми, кто защищает Закон, - особенно чувствительны для общества. Не успела страна оправиться от бесчинств полицейских в Кагарлыке - как разоблачена уже целая преступная организация правоохранителей в Павлоградском отделении полиции на Днепропетровщине. Начальник отделения, его заместитель, начальник сектора и четыре оперативника слишком увлеклись повышением показателей. По данным следствия, в течение 2019-2020 годов вместо реального расследования преступлений - они заставляли граждан совершать их под контролем правоохранителей", - сказала Венедиктова.

Также она сообщила, что в ходе 20 обысков изъяты средства пыток и вещественные доказательства, доказывающие фальсификацию уголовных производств. Прокуратура Киевской области совместно с ГБР и СБУ задержала 7 человек, всем им сообщено о подозрении.

Отметим, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и СБУ пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отделения полиции.

По данным следствия, руководитель отделения полиции совместно с подчиненными для повышения показателей фальсифицировали материалы уголовных производств, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего обнаружения и быстрого расследования несуществующих преступлений.

Как сообщил в своем Telegram-канале Игорь Мосийчук, начальник Днепропетровской областной полиции Владимир Огурченко отстранен от должности.

"Задержанных оборотней этапировали в Киев, начальник Днепропетровской областной полиции Владимир Огурченко отстранен от должности. Сегодня в Павлограде работает почти все руководство Нацполиции Украины. Очистка продолжается...", - сказано в сообщении.

Читайте такжеАваков отказался извиняться за Кагарлык: появилось постановление об его отставкеНапомним, ранее сообщалось, Министерство внутренних дел в субботу, 6 июня, в Павлограде начало операцию по зачистке региона - там СБУ недавно раскрыла банду полицейских, которые пытали людей и торговали наркотиками. В город приехал министр Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, операцией командует замглавы Нацполиции Вадим Троян.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Максим Бужанский.

По словам Бужанского, начальник Департамента внутренней безопасности Нацполиции Игорь Мартищук будет временно руководить полицией Павлограда.


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