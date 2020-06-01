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В Слуге народа предложили новые назначения в Кабмин: перечень кандидатов

1 июня 2020, 21:36

В президентской политсиле предложили свои кандидатуры на вакантные должности в украинском правительстве.

Кабмин
В Слуге народа предложили новые назначения в Кабмин/ УНИАН

На вечернем заседании в понедельник, 1 июня, нардепы фракции Слуга народа обсуждали вопрос кадровых изменений в Кабинете министров (который сейчас возглавляет Денис Шмыгаль).

Как сообщает заместитель руководителя фракции Слуга народа Евгения Кравчук на своей странице в социальной сети Facebook, в частности, нардепы президентской политсилы определились с кандидатурами на посты министров культуры и экологии.

Читайте такжеСерпом по культуре: нардеп рассказал, как в Кабмине планируют забрать деньги у МинкультаНа пост министра культуры фракция рекомендовала известного медиаменеджера и нардепа Александра Ткаченко. На должности руководителя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики его заменит нардеп Никита Потураев.

Сам Ткаченко в посте на своей странице в Facebook поблагодарил коллег по фракции Слуга народа и рассказал о том, что планирует делать в ближайшее время.

"Культура сегодня в тревожном состоянии. За период карантина мы уже несколько раз боролись за ее финансирования. Сначала во время секвестра бюджета, теперь ‒ когда правительство не выделяет нужного финансирования по своей программе. Речь о 1,8 млрд гривен. Комитетом [по вопросам гуманитарной и информационной политики ‒ Главред] разработан ряд законов в поддержку культуры и креативных индустрий. Планируем на этой неделе пройти второе чтение закона №3377. Продолжаем работу над индустриальным законом о СМИ. Это те задачи, которые я должен довести до конца. […] Самое главное сейчас ‒ разобрать накопившиеся дела через переформатирование министерства и отсутствии в течение двух месяцев министра. И начать работать", ‒ подытожил он.

Кроме того, фракция Слуга народа рекомендовала на пост руководителя новосозданного Министерства экологии Романа Абрамовского (ранее работавшего заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины).

Кроме того, планируется замена вице-премьер-министра по евроинтеграции. Вадим Пристайко будет назначен послом в Великобритании, а его пост займет нардеп Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии Слуга народа Александр Ткаченко заявил о том, что будет участвовать в праймериз свой политсилы на грядущих выборах мэра Киева.

новости Украины Александр Ткаченко Никита Потураев Минкульт Кабмин
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