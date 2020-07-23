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Захват заложника в Полтаве: полиция задержала угонщика – источник

Правоохранители освободили заложника в Полтавской области.

23 июля 2020, 14:33
Заложник в Полтавской области освобожден / pl.npu.gov.ua

Операция по освобождению заложника в Полтавской области завершена.

Об этом со ссылкой на источники в МВД сообщает телеканал НАШ в своем Telegram.

Правоохранители завершили операцию по освобождению заложника, который находился в автомобиле.

Отметим, что ранее глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил о том, что выполнить требования мужчины, который захватил в заложники начальника управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Полтавской области, невозможно.

"Требования, конечно, ничего не имеют общего с действительностью. Потому что он хочет просто напросто избежать уголовной ответственности, что невозможно. И сейчас продолжаются с ним активные переговоры, чтобы заставить его сдаться. Но правоохранители, органы Национальной полиции также готовы и к силовому сценарию решения этого конфликта", - заявил Синегубов в эфире канала НАШ.

Напомним, в четверг, 23 июля, в центре Полтавы полицейские пытались задержать мужчину-автоугонщика. Он оказал сопротивление, угрожая взорвать гранату. Полиция начала спецоперацию Гром по нейтрализации террориста. Злоумышленник взял в заложники полицейского.

Позже сотрудника полиции обменяли на начальника уголовного розыска полиции Полтавской области Виталия Шияна. Теперь террорист на автомобиле, который ему вынужденно выдали правоохранители, отправляется в Киев вместе с заложником.

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