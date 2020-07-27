В полиции рассказали, почему не могут поймать сбежавшего полтавского террориста

Роман Скрипник / facebook.com/anton.gerashchenko.7

Сложность розыска полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца.

Как заявила в комментарии Украинской правде главный специалист отдела коммуникации полиции Полтавской области Полина Ларина, сложности также связаны с большой территорией поиска и природным ландшафтом – правоохранители вынуждены возвращаться к некоторым участкам по несколько раз, чтобы проверить их.

"Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью".

По словам Лариной, зоной поисков определен Миргородский район.

Его разбили на квадраты, прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверяют здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

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После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке.

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Злоумышленником является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.