На Прикарпатье ушла под воду часть села: названа причина и опубликованы фото

В субботу в одном из сел Прикарпатья был ужас, сообщили в соцсети.
В селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) часть села ушла под воду из-за разлива ручья.
Часть села затопило после того, как вода сбежала с горы и с полей, поделилась жительница города Долина Таня Рошик в Facebook.
Пользовательница Оксана Дацьо в соцсети добавила, что такой ужас в селе Новошин был в субботу, 13 июня.
"…Ручей разлился. Вода с горы, с полей сбежала, и образовалось такое…", – поделилась Таня Рошик.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области выпали значительные осадки.
В Управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупредили, что 14 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди и снова возможны грозы, град и шквалы. Спасатели добавили, что из-за осадков уровень воды в реках может серьезно возрасти.