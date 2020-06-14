На Прикарпатье ушла под воду часть села: названа причина и опубликованы фото

На Прикарпатье затопило часть села, в Сети назвали причину / facebook.com/tetkostiw

В селе Новошин Долинского района Ивано-Франковской области (Прикарпатье) часть села ушла под воду из-за разлива ручья.

Часть села затопило после того, как вода сбежала с горы и с полей, поделилась жительница города Долина Таня Рошик в Facebook.

Пользовательница Оксана Дацьо в соцсети добавила, что такой ужас в селе Новошин был в субботу, 13 июня.

"…Ручей разлился. Вода с горы, с полей сбежала, и образовалось такое…", – поделилась Таня Рошик.

/ Скриншот с facebook.com/tetkostiw

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области выпали значительные осадки.

В Управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области предупредили, что 14 июня в регионе ожидаются очень сильные дожди и снова возможны грозы, град и шквалы. Спасатели добавили, что из-за осадков уровень воды в реках может серьезно возрасти.