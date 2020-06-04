На Прикарпатье впервые за десятилетие зацвела смерека: впечатляющие фото

В Ивано-Франковской области в начале июня впервые за десять лет зацвела смерека (подвид ели - Picea abies).

Потрясающее чудо природы на фотографиях опубликовало Гринявское лесное хозяйство в Facebook.

Оптимальные условия для роста и цветения смереки формируются в лесах. Эта ель может достигать возраста в 500-600 лет, высоты в 60 метров. В период цветения, традиционно это происходит в мае раз в несколько лет, происходит опыление, и созревают впоследствии семена для размножения.

Красные шишки на прошлогодних побегах считаются мужскими, они достигают длины в 20-25 мм. Зеленые побеги называют женскими, они небольшие, около 10-15 мм длиной.

Смереки растут в высоту на 30-45 метров, имеют диаметр в 1,5 метра. Эти ели отличаются тонкой корой и блестящей хвоей. В Украине они растут в Карпатах. Также смереки являются особенностью Альп и гор Черногории.

Напомним, киевляне не смогли больше сидеть дома и на майские праздники массово рванули в дендропарк Добропарк, чтобы посмотреть на тюльпаны.

Как ранее сообщалось, зимой ученые со станции Академик Вернадский в Антарктиде наблюдали очень странное и редкое явление. По словам исследователей, происходит цветение снега, которое вызывают водоросли хламидомонады.