В США аналитики оценили шансы России по захвату Украины

Американские аналитики оценили шансы России захватить Украину / Фото: Минобороны РФ

В США военные специалисты высказали мнение, что у России в данный момент отсутствуют возможности для полного захвата Украины, и мощь Москвы сейчас гораздо слабее, нежели у СССР в конце 80-х годов.

Как сообщили в американском аналитическом центре RAND, сегодня потенциал российской армии составляет всего 30% от потенциала, который был у СССР, а потенциал Сухопутных войск — и вовсе 20%.

По сведениям экспертов, количество самолетов российской транспортной военной авиации сократилось в пять раз — с 500 до 100 единиц, количество десантных кораблей — с 80 до 20, а количество танков, которые они могут транспортировать — с 603 до 203.

Читайте такжеВ России отреагировали на "наступательную дипломатию" КиеваОднако аналитики рекомендуют не терять бдительность, поскольку Кремль недооценивать крайне опасно. В частности, они указывают на высокий мобильный потенциал Южного и Западного военных округов РФ, которые курируют украинское направление. По информации, РФ продолжает активно развивать свою военную инфраструктуру именно на границе с Украиной. И если в начале российско-украинского конфликта там находилось 75−80 батальонов, то теперь там на постоянной основе дислоцируются 20-я и 8-я общевойсковые армии. Впрочем, эксперты полагают, что Россия никогда не сможет передвинуть к границе с Украиной всю армию, оставив без защиты другие стратегические направления.

По мнению американских аналитиков, Россия сейчас способна нанести ущерб и захватить один крупный украинский регион, например, это может быть Харьков. А вот для оккупации даже всей левобережной Украины ресурсов у Кремля недостаточно.

Как ранее сообщалось, критический дефицит воды в Крыму может стать причиной очередного витка наступления России на Украину. Так утверждает аналитик американского центра The Jamestown Foundation Пол Гоубл.

Напомним, президент России Владимир Путин обещает выдать жилплощадь гражданам Украины, которые работали в правоохранительных органах Крыма и после аннексии полуострова получили российский паспорт.