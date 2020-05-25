"Нацистская мразь": Соловьев обругал Гордона и отказался давать ему интервью

Владимир Соловьев / Россия-1

Скандально известный российский телепропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что презирает украинского журналиста-медиаменеджера Дмитрия Гордону и считает его "нацистской мразью".

Именно так он оценил ранее озвученное Гордоном желание взять у него детальное интервью. В эфире своего пропагандистского шоу на канале Россия-1 Соловьев сравнил Гордона с высокопоставленным нацистом Юлиусом Штрейхером ‒ известным своей оголтелой антисемитской пропагандой и призывами к Холокосту.

Читайте также"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студииСоловьев утверждает ‒ Штрейхер был одним из наиболее заметных пропагандистов после Йозефа Геббельса и сотрудничал с нацистскими спецслужбами, а Гордон якобы пошел по его стопам. Поэтому и давать ему интервью ‒ глупо ("как если бы во время Великой Отечественной войны Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана").

"Мы ‒ наследники Левитана, а ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера, и никогда это не путай. И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Ты что-то совсем заврался", ‒заявил Соловьев.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон спровоцировал большой общественный резонанс в Украине, после того как взял многочасовые интервью у бывшего прокурора "няш-мяш" Натальи Поклонской и бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Сам Гордон опубликовал на своем канале в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ интервью с Поклонской и Гиркиным он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге. Однако в СБУ вскоре официально опровергли утверждения Гордона.