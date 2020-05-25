УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нацистская мразь": Соловьев обругал Гордона и отказался давать ему интервью

25 мая 2020, 12:24

Владимир Соловьев, известный российский телепропагандист, прореагировал на желание Дмитрия Гордона взять у него интервью обычным для себя образом.

Соловьев
Владимир Соловьев / Россия-1

Скандально известный российский телепропагандист Владимир Соловьев заявил о том, что презирает украинского журналиста-медиаменеджера Дмитрия Гордону и считает его "нацистской мразью".

Именно так он оценил ранее озвученное Гордоном желание взять у него детальное интервью. В эфире своего пропагандистского шоу на канале Россия-1 Соловьев сравнил Гордона с высокопоставленным нацистом Юлиусом Штрейхером ‒ известным своей оголтелой антисемитской пропагандой и призывами к Холокосту.

Читайте также"Слушай, пошел вон!": Соловьев окончательно выгнал украинского политолога из студииСоловьев утверждает ‒ Штрейхер был одним из наиболее заметных пропагандистов после Йозефа Геббельса и сотрудничал с нацистскими спецслужбами, а Гордон якобы пошел по его стопам. Поэтому и давать ему интервью ‒ глупо ("как если бы во время Великой Отечественной войны Штрейхер попытался взять интервью у советского диктора Юрия Левитана").

"Мы ‒ наследники Левитана, а ты, мразь нацистская, наследник Штрейхера, и никогда это не путай. И не надейся никогда, что я дам тебе интервью. Я презираю тебя и твоих хозяев. Ты что-то совсем заврался", ‒заявил Соловьев.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон спровоцировал большой общественный резонанс в Украине, после того как взял многочасовые интервью у бывшего прокурора "няш-мяш" Натальи Поклонской и бывшего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Сам Гордон опубликовал на своем канале в YouTube экстренное видеообращение. В ролике он, в частности, утверждал ‒ интервью с Поклонской и Гиркиным он делал в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Более того, данные материалы якобы непременно будут использоваться стороной обвинения по делу об аннексии Крыма и войне на Донбассе во время заседаний трибунала в Гааге. Однако в СБУ вскоре официально опровергли утверждения Гордона.

Владимир Соловьев нацизм РосТВ пропаганда Дмитрий Гордон
Сейчас вы просматриваете новость «"Нацистская мразь": Соловьев обругал Гордона и отказался давать ему интервью». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:42
Самые заразные люди: ученые рассказали о суперносителях коронавируса
12:24
"Нацистская мразь": Соловьев обругал Гордона и отказался давать ему интервью Видео
12:15
В моду вернулись объемные резинки и банты для волос из 1990-х: фото Фото
12:11
Избили и изнасиловали девушку: в Киевской области задержаны двое полицейских
11:36
Шмыгаль рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус
11:25
Вдову Кобзона обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей
11:17
Коронавирус упорно штурмует Россию: в стране опять тысячи случаев заражения Видео
11:16
Что и когда заработает в Киевской области: названа дата и перечень разрешений
11:10
Коронавирус стал последней соломинкой, сломавшей путинский хребет мнение
11:01
Модель снялась с голой грудью на фоне рухнувшего моста под Никополем Фото Видео
10:47
Венецианский кинофестиваль 2020 пройдет несмотря на коронавирус
10:45
Модный маникюр кошачий глаз – изумруды и гранаты на ногтях: фото Фото
10:40
Степанов рассказал, когда в Украине разрешат проводить крупные мероприятия Видео
10:04
В прокуратуре рассказали, сколько уголовных дел висит на Поклонской
10:02
Киев в первый день работы метро парализовали пробки Видео
09:56
Украина стремительно возвращается в беспредельные 90-е мнение
09:28
В Германии пошли навстречу заробитчанам: детали
09:08
Коронавирус в Украине отступает – число случаев заражения снизилось Видео
08:47
Вирусолог рассказала, какие лекарства запрещено принимать при коронавирусе
08:37
Дорогая декорация: чем поможет Украине "Стена" на границе с Россией мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять