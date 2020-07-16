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В Германии призвали рассмотреть вступление России в НАТО

В Берлине полагают, что Европа нуждается в сильном союзнике.

16 июля 2020, 18:40
Германия, Россия
В Германии традиционно появляются симпатики России / Фото: abnews

В Германии высказали мнение, что возможность вступления России в НАТО стоит снова обсуждать, как это было в 90-х годах.

Такое мнение высказал депутат немецкого бундестага от фракции ХДС/ХСС Кристиан Шмидт во время публичного выступления на молодежном форуме Потсдамские встречи в Берлине.

"Я уже 30 лет занимаю разные политические посты. По-моему, это был мэр Лужков, если я не ошибаюсь, предыдущий московский мэр, он когда-то даже не исключал вступление России в НАТО. Это всерьез обсуждалось. Потом был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО. Вот это все нужно вновь обсуждать", — сказал политик.

Читайте такжеНАТО усиливает военное присутствие в Черном мореПо словам Шмидта, Европе необходим новый стратегический партнер в сфере безопасности. Он высказал мнение, что старая система, созданная после совещания в Хельсинки в 1975 году, уже утратила свою эффективность.

Напомним, 12 июня Украине предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже в Кабмине перечислили выгоды, которые получит наша страна. Среди прочего, после получения особого статуса в НАТО, Украина сможет участвовать в планировании операций и получит допуск ко всем учениям Альянса.

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