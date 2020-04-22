На Ровенщине мужчина поджег авто полицейских, отказавшихся праздновать Пасху

На Ровенщине мужчина поджигал полицейское авто / Нацполиция

На Ровенщине житель населенного пункта Старое Село в пьяном виде пытался сжечь служебный автомобиль полиции.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Согласно тексту, во вторник, 21 апреля, около 11:40 к отделению полиции на авто Opel Frontera с иностранными госномерами приехал местный житель. Мужчина внезапно предложил полицейским вместе отпраздновать Пасху - однако получил отказ и уехал.

Спустя 20 минут мужчина вернулся в состоянии алкогольного опьянения и принялся ругать правоохранителей, а также угрожать им избиением. На помощь он позвал своих знакомых, пожаловавшись им на мнимое задержание полицейскими.

Затем зачинщик перепалки облил бензином из пластиковой бутылки полицейское авто и поджег его.

Злоумышленнику и его знакомым удалось скрыться с места происшествия, сейчас правоохранители устанавливают их местоположение.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в условиях карантина по причине китайского коронавируса в Украине на Киевщине полиция накрыла циничный бизнес - цех по нелегальному производству антисептика.