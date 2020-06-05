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"Прославился" на всю школу: в Ровно подросток снял на видео изнасилование семиклассницы

5 июня 2020, 10:52

14-летнему подростку грозит до 12 лет лишения свободы.

Девочка, изнасилование
Подросток снял и распространил видео с изнасилованием 12-летней школьницы / voronej.bezformata.com

В Ровно избрали меру пресечения в виде домашнего ареста для 14-летнего подростка, который снял и распространил видео, на котором он насилует свою 12-летнюю подругу.

Как сообщают Факты, в школе, где учится подросток рассказали о том, что он снимал видео для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей.

"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", — говорят ученики.

Как рассказали в полиции, подросток свой вины не признает, а если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Он познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую.

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"Факт распространения видео был, сейчас в Ровенском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", — сообщила прокурор Ровенской местной прокуратуры Илона Ютовец.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая двое полицейских из Кагарлыка избили и изнасиловали девушку в отделении полиции.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны начальник службы криминальной полиции Кагарлыка Николай Кузив и оперативный сотрудник Сергей Сулима.

Согласно одной из версий, полицейские привезли девушку в райотдел Кагарлыка, после чего избили и изнасиловали. Также они применили меры физического насилия и к мужчине.

Новости Ровно изнасилование подросток
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