УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров

В ходе учений отрабатывалась атака на противника.

4 июля 2020, 17:43
учения
Под Ровно прошли военные учения / УНИАН

Вооруженные силы Украины провели масштабные военные учения с использованием новейших современных образцов оружия, как отечественного, так и полученного от западных партнеров.

Репетицию атаки провели в Ровенской области. Видео можно посмотреть на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Как уточняется в комментарии под роликом, в ходе учений отрабатывалось наступление на позиции противника. В учениях были задействованы, в частности, турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, а также украинские танки, системы противовоздушной обороны и дроны.

"Украинские военные отработали разведку позиций противника с помощью дронов, нанесения артиллерийского удара, уничтожения огневых точек и бронетехники противника, нанесения высокоточных ударов по наиболее важным объектам, отражение удара с воздуха, разминирования проходов и переход в масштабное наступление под прикрытием авиации", - сказано в сообщении.

Отметим, что контроль за войсками осуществлялся с использованием автоматизированных систем управления.

К слову, турецкий ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 украинские военнослужащие уже использовали в учениях неоднократно.

Как ранее сообщалось, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.

Напомним, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.

новости Украины ВСУ военные учения Джавелины беспилотники
Сейчас вы просматриваете новость «ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:11
"Миллионы долларов": журналист рассказал о взятке за подачу воды в Крым
17:47
"Ах ты, су*а": в Киеве водитель троллейбуса избила пассажира
17:43
ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров
17:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет Видео
17:02
Порошенко заявил, что готов сесть в тюрьму Видео
16:57
На Азовском побережье туристов подстерегает неожиданная опасность Видео
16:56
"Почти +40": синоптик предупредила, где в воскресенье будет горячо Видео
16:39
Штурм из Крыма: журналист назвал реальную причину возможного вторжения в Украину
16:17
Обнуление сроков Путина: в РФ со скандалами вступили в силу поправки в Конституцию
15:55
Мертвая хватка коронавируса: Киеву и 7 областям не светит ослабление карантина Видео
15:48
Погода в Киеве на Ивана Купала: синоптик предупредила, когда изрядно польет Видео
15:32
"Вы перекручиваете": Шкарлет ответил на обвинения в плагиате Видео
15:00
20 стильных вариантов укладки модной стрижки пикси 2020 - фото Фото
14:58
Есть три списка: Зеленский рассказал о кандидатах на пост главы НБУ Видео
14:23
Резня со стрельбой в центре Киева: очевидцы рассказали подробности разборок Видео
13:57
Смена главы НБУ: Зеленский ответил на слухи о давлении на Смолия Видео
13:42
Коронавирус в Украине и мире 4 июля: число зараженных пробило новую психологическую отметку
13:39
Когда мир получит вакцину от коронавируса: астролог назвал сроки
13:38
Зеленский сделал громкое заявление об особом статусе Донбасса Видео
13:15
Коронавирус в России побил "кровавый" антирекорд Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять