ВСУ показали масштабное наступление с новейшим оружием от партнеров

Под Ровно прошли военные учения / УНИАН

Вооруженные силы Украины провели масштабные военные учения с использованием новейших современных образцов оружия, как отечественного, так и полученного от западных партнеров.

Репетицию атаки провели в Ровенской области. Видео можно посмотреть на YouTube информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

Как уточняется в комментарии под роликом, в ходе учений отрабатывалось наступление на позиции противника. В учениях были задействованы, в частности, турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 и американский противотанковый комплекс FGM-148 Javelin, а также украинские танки, системы противовоздушной обороны и дроны.

"Украинские военные отработали разведку позиций противника с помощью дронов, нанесения артиллерийского удара, уничтожения огневых точек и бронетехники противника, нанесения высокоточных ударов по наиболее важным объектам, отражение удара с воздуха, разминирования проходов и переход в масштабное наступление под прикрытием авиации", - сказано в сообщении.

Отметим, что контроль за войсками осуществлялся с использованием автоматизированных систем управления.

К слову, турецкий ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 украинские военнослужащие уже использовали в учениях неоднократно.

Как ранее сообщалось, Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей, который предоставляет более широкие возможности для войск. Это касается и безопасности в Черном море.

Напомним, Украине 12 июня предоставили в НАТО статус партнера с расширенными возможностями.

Позже президент Владимир Зеленский поблагодарил Альянс за предоставление нашей стране особого статуса.