Хотела - и не долетела: Глюкозу не пустили в Украину и дали запрет на въезд

Наталье Ионова-Чистякова (Глюкоза) / УНИАН

Известную российскую поп-певицу Наталью Ионову-Чистякову (она же ‒ Глюкоза) 6 августа 2020 года пограничники не пропустили в Украину.

Об этом сообщают представители пресс-центра Госпогранслужбы Украины.

Певице на три года запретили въезд в страну ‒ потому что она посещала несколько лет назад захваченный Россией полуостров Крым.

Ионова прибыла в аэропорт Борисполь рейсом из Минска. Украину она хотела посетить в личных целях. Однако пограничники, оформляя ее документы, выяснили ‒ она нарушала украинское законодательство и неоднократно посещала Крым уже после аннексии полуострова.

В Госпогранслужбе уточнили, что во время общения певица регулярно путалась в своих ответах, а в начале утверждала, что в Крыму последний раз была в 2013-м.

"За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" россиянке запретили въезд в Украину на три года. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", ‒ сообщили пограничники.

Напомним, ранее сотрудники Государственной пограничной службы отказали во въезде в Украину россиянам, которые ехали в Киев для проведения тренингов и лекций по написанию текстов, коммуникаций, пиара и журналистики. Один из них регулярно сотрудничал с политическими силами РФ и баллотировался от партии Владимира Жириновского.