Лозунг "Слава Украине" убрали с новой формы украинской сборной

Украинская ассоциация футбола презентовала новую форму, в которой сборная Украины будет выступать в 2020 году, игры начнутся с матчей Лиги наций.
Производитель опубликовал видеопрезентацию в YouTube.
Создатели похвастались инновационным дизайном – сублимационной печатью в передней части футболки, имеющей темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.
В Интернете появились фотографии новой формы, которые вызвали шквал критики. Пользователи обнаружили, что с футболок исчез лозунг "Слава Украине!", который был центральным элементом предыдущего дизайна формы.
Внешний вид старой формы:
Внешний вид новой формы:
Пользователям форма преимущественно не понравилась. Многие отметили, что лозунг "Слава Украине" убрали зря.
Как ранее сообщалось, в возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого Шахтера и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.
Напомним, скончался знаменитый защитник киевского Динамо 70-х годов Владимир Трошкин.