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Американский военачальник пояснил признаки подготовки удара РФ по Украине

Офицер рекомендует обращать внимание на ранние сигналы.

10 июля 2020, 20:18
Бен Ходжес
Бен Ходжес рассказал о признаках подготовки удара РФ по Украине / Reuters

Бывший командующий ВС США в Европе Бен Ходжес высказал мнение, что о подготовке новой атаки России на Украину можно будет понять по факту возведения госпиталей, хранилищ боеприпасов, логистических передвижений военных и росту новостей о гуманитарном кризисе в аннексированном Крыму.

В интервью изданию Тиждень офицер заявил, что первый признак готовящейся агрессии – развертывание медучреждений, например, полевых госпиталей, в количестве большем, чем надо для военных учений. Также при подготовке к агрессии создают дополнительные хранилища боеприпасов, поскольку во время войны на логистику нет времени.

"Я ожидаю, что украинские разведывательные службы следят за всем, чем могут. В то же время считаю, что российские военные будут дисциплинированы и должны придерживаться требований операционной безопасности", — сказал он.

Читайте такжеУничтожить 360 танков противника: ВСУ получили от США JavelinХоджес полагает, что информацию необходимо черпать из российских СМИ. Тревогу должны вызвать факты о негативной ситуации в Крыму. Аналогичный мониторинг должен быть и по Донбассу, отметил он.

"Там находятся тысячи российских офицеров. Они каким-то образом могут рассказать, что происходит", – добавил он, выразив надежду, что СММ ОБСЕ будет отслеживать происходящее.

Напомним, Россия может осуществить военное вторжение на территорию Украины с аннексированного Крыма с целью возобновления поставок воды на оккупированный полуостров. Однако украинская армия будет готова дать отпор агрессору в случае реализации такого сценария.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия может вторгнуться в Херсонскую область и захватить там дамбу. Причиной тому является дефицит водных ресурсов в захваченной АР Крым.

Тем временем командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что на данный момент нет угрозы военного вторжения России из оккупированного Крыма.

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