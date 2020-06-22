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Презенты для боевиков: в Сети появилось фото погрузки американского оружия для Украины

Транспортное командование США выложило в Интернет свежий снимок груза оружия для Украины

22 июня 2020, 10:15
Ракета,Javelin
ПТРК Javelin на параде в Киеве / УНИАН

Согласно с договоренностями о поставках в Украину новой части американской помощи, солдаты США закончили подготовку к отправке груза с боеприпасами для переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Об этом сообщается на странице в сервисе микроблогов Twitter Транспортного командования США.

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе „Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", — сказано в сообщении.

На снимке, которые опубликовало Транспортное командование США, американские военнослужащие заканчивают загрузку на борт самолета ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Ракета, Джавелин

Кроме того, в твите отмечается, что все усилия предпринимаются в связи с тем, что США по-прежнему остаются "приверженцами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее в рамках военного сотрудничества между США и Украиной Пентагон передал украинцам военное оборудование, стоимость которого оценивается в сумму более 60 млн долларов США (противотанковые ракеты Javelin, рации и боеприпасы etc).

Javelin новости Украины новости США Пентагон оружие
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