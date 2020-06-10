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У Порошенко призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

10 июня 2020, 21:40

В Тернополе резко отреагировали на планы по новому административному делению Закарпатья.

Тарас Билан
Тарас Билан сделал президенту конструктивное предложение / Фото: скриншот из видео

Депутат Тернопольского городского совета от партии экс-президента Петра Порошенко Европейская Солидарность Тарас Билан предложил взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы "защититься от нападения Венгрии и России".

Агрессивный призыв он сообщил в обращении к главе государства Владимиру Зеленскому, которое опубликовал в Facebook. Связано радикальное заявление с информацией о вмешательстве Венгрии в административное деление Закарпатья.

"Сегодня — Венгрия. Завтра такие же уступки потребует Румыния. А касательно России — так последняя открыто готовится к вооруженному нападению с целью захвата Одесской, Херсонской и Николаевской областей", — написал Билан.

Политик написал, что у него уже готов план по защите от назойливых соседей, которые вмешиваются во внутренние дела Украины.

"Поручить "Энергоатому" совместно с научно-исследовательскими институтами Украины в срочном порядке создать 100-150 атомных зарядов и так называемых "грязных" бомб как средства сдерживания внешнего агрессора. Боеголовки с ядерной начинкой установить на ракеты типа РК-360МЦ "Нептун" с введением координат на территории государств: Венгрия и Российская Федерация. Создать 50-100 диверсионно-разведывательных групп из числа добровольцев и волонтеров "первой волны мобилизации". Передать им созданные "грязные бомбы" с приказом установить и привести в боевую готовность возле военных объектов городов: Будапешт (Венгрия), Санкт-Петербург и Москва (Российская Федерация)", — написал Билан.

Билан заявил, что Венгрия настроена решительно и даже может начать вооруженный конфликт. По его словам, В Тернопольском горсовете уже зарегистрировано обращение о срочном созыве внеочередной сессии "по вышеизложенному вопросу и для принятия мер по восстановлению ядерного статуса государства Украина как фактора сдерживания стран-агрессоров".

/ Фото: Facebook/Тарас Билан

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области, иначе это будет расценено, как вмешательство во внутренние дела нашего государства.

Как ранее сообщалось, по словам министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в июне три совместные комиссии Украины и Венгрии должны согласовать шаги, которые решат спорные вопросы в отношениях двух стран.

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