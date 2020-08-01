Еще один областной центр Украины взбунтовался из-за карантина

Тернополь попал в "красную зону" карантина / УНИАН

Решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим, заявил мэр города Сергей Надал.

"Создается впечатление, что Тернополь хотят изолировать от Украины. Нас хотят взять в блокаду", - написал он в Facebook.

При этом Надал пригрозил, что не позволит "бестолковым чиновникам лишать Тернополь заработка".

"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя", - уверен он.

В то же время мэр Тернополя обратил внимание на то, что за последнее время в городе показатели заболеваемости COVID-19 пошли на убыль и держатся на низком уровне.

Читайте такжеСмена зоны карантина: стало известно, как часто будут пересматривать правила"Я - против дискриминации нашего города чиновниками министерств. Если же не будет понимания от правительства, мы оставляем за собой право обратиться к представителям общественности по защите Тернополя в условиях экономической и политической блокады", - предупредил Надал.

Он добавил, что власти города рекомендуют с понедельника, 3 августа, разрешить работу всех субъектов хозяйствования в соответствии с решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"При этом призываем жителей соблюдать санитарно-эпидемиологических условий, в частности масочного режима, проводить температурные скрининги работников и посетителей, обеспечивать дезинфекцию помещений", - резюмировал он.

Напомним, ранее советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.

В городском совете заявили, что не будут останавливать транспорт или закрывать заведения.