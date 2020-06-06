Заковали в наручники и жестоко избили: в Тернополе копам объявлено подозрение

Троим копам объявили о подозрении / УНИАН

В Тернополе трое полицейских, приехав на вызов, надели на мужчину наручники, а затем жестоко избили его ногами и руками.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области в Facebook, троим полицейским, применившим физическую силу против мужчины, объявили подозрение.

Инцидент произошел после того, как копы приехали на вызов в один из ресторанов города для проверки сообщения об избиении мужчины.

В сообщении отмечается, что в результате пострадавшего заковали в наручники и причинили ему телесные повреждения.

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В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении полицейских меры пресечения. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье копов обвинили в жестоком избиении подростков.