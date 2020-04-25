Не продержался: вернувшийся из Польши украинец покончил с жизнью в больнице

39-летней мужчина совершил самоубийство в больнице / УНИАН

Мужчина из Тернополя, находившийся на обсервации в больнице после возвращения из Польши, совершил самоубийство.

Такая информация содержится в сообщении Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом, опубликованном в соцсети Facebook.

Тернополянин вернулся на родину 14 апреля - после практически двухлетнего пребывания в Польше. 20 апреля попал на обсервацию в городскую больницу № 3. Сообщается, что симптомов коронавируса у мужчины не было, он три раза в день он измерял температуру тела и не жаловался на самочувствие.

"Вечером 24 апреля мужчина закрылся в палате. На вечернем обходе медики не смогли открыть дверь, поэтому вызвали полицию. В палате обнаружили человека без признаков жизни. Он покончил жизнь самоубийством. Причину самоубийства установит следствие", — говорится в сообщении Тернопольского штаба.

Мужчине недавно исполнилось 39 лет, он состоял в браке и воспитывал четверых детей. При этом его никто не навещал в больнице.

Напомним, ранее в английском городе Норфолк 19-летняя Эмили Оуэн совершила самоубийство, боясь надолго попасть на карантин в связи с пандемией китайского коронавируса.