Деньги и культура: Кабмин выдал миллионы гривен на патриотические сериалы

Кабмин выдал миллионы денег на патриотические сериалы / Reuters

В Украине запустили программу выдачи грантов для культурной отрасли, которая позволяет использовать предоставленный государством 1 млрд гривен.

Об этом на своей странице в соцсети написал Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в рамках программы на производство патриотических сериалов будет выделено 100 млн гривен, 590 млн гривен получит Украинский культурный фонд, а 50 млн гривен достанутся Госкино.

Кроме того, Ткаченко детально рассказал о распределении денег из программы:

Первый питчинг патриотических сериалов ‒ 100 млн гривен. Это позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителям продукт, который им понравится. Начало конкурса - во второй половине сентября;

Украинский культурный фонд ‒ 590 млн гривен. Грантовая программа называется "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", заявки принимаются до 14 августа 2020 года, финансирование начинается с октября;

Госкино ‒ 50 млн гривен. Временная быстрая форма поддержки в кризисное время, поможет подготовительному этапу. Конкурс начнется стартует в конце сентября;

Украинский институт книги ‒ 150 млн гривен. Конкурс на программу грантов стартует в начале сентября;

Общие потребности ‒ 110 млн гривен (в том числе и разработка электронного ресурса и культурного наследия, а также культурных ценностей).

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Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о том, что фильм Носорог украинского режиссера (и бывшего узника Кремля) Олега Сенцова получит господдержку в размере 25 млн гривен.