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"Я тебя ударю": в Одессе мужчина избил беременную в маршрутке

Мужчина кулаками защищал своё право на сидячее место.

20 июля 2020, 11:36
избиение, женщина
В одесской маршрутке избили женщину / time56.ru

В Украине произошла новая драка в общественном транспорте – мужчина ударил беременную женщину в маршрутке в Одессе.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 июля, в Одессе, сообщает телеграм-канал Подслушано Одесса.

По словам очевидцев, агрессивный мужчина напал на женщину после того, как его вынудили уступить ей место.

Нападение произошло в 168 городской маршрутке, а пострадавшая получила несколько ударов в лицо.

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"Кулаками защищает своё право на сидячее место в общественном транспорте. В 168 маршрутке, мужчина несколько раз ударил беременную женщину по причине того, что ему были сделаны замечания, чтобы он уступил место женщине в положении", - говорится в сообщении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика:

Напомним, в Днепре в маршрутке №101А несколько пассажиров избили женщину после словесной перепалки, а мужчина проявил особую жестокость.

Пассажиры били, плевали и таскали за волосы девушку. Затем в конфликт вмешался мужчина - он трижды нанес удар рукой по голове женщине, после чего она ударилась головой об перила и окно маршрутки.

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Позднее стало известно о том, что неравнодушные граждане идентифицировали агрессивного мужчину. Им оказался некто Виталий Л., которого после короткого общения с неравнодушными отправили в нокаут.

новости Одессы маршрутка драка беременность
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