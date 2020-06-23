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Допрос Омеляна: экс-чиновник рассказал, в чем его обвиняет НАБУ

Экс-глава Мининфраструктуры пришел на допрос в НАБУ.

23 июня 2020, 16:30
Омелян
Омеляна рассказал, что ему вменяют в НАБУ / УНИАН

Бывший руководитель министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которому в НАБУ сообщили о подозрении в рамках уголовного производства о снижении Кабмином портовых тарифов и сборов на 20% в 2018-м, рассказал о своем допросе.

Свой рассказ экс-чиновник изложил на странице в социальной сети Facebook.

"НАБУ таки настаивает на том, что снижение на 20% сборов по бизнесу — это неправильно. Несмотря на то, что это коллегиальное решение правительства, претензии только ко мне. Еще раз подчеркну, все наши действия юридически правильные. И все было одобрено всем составом Кабмина!", — написал Омелян.

Как сообщают детективы НАБУ, Омелян, будучи министром, не имел права снижать административный сбор приказом — исключительно через изменения в закон о государственном бюджете.

"Именно этот факт стал основанием для расследования детективов. 30,4 миллиона гривен — та сумма, которую недополучил бюджет из-за незаконного снижения именно админсбора", — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее Владимир Омелян заявлял, что обыски, которые 12 июня сотрудники ГБР провели в доме, который он арендует, были инициированы президентом Владимиром Зеленским. Правоохранители рассказывают, что обыски связаны с уголовным производством в отношении экс-нардепа от Партии регионов Геннадия Бобова.

Кабмин Владимир Омелян допрос НАБУ
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