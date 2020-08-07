В поезде пьяный безбилетник устроил драку и пытался душить проводника / УНИАН

В Украине поезде Укрзализныци, который ехал по маршруту Харьков-Рахов, произошел новый скандал. На одной из станций в вагон состава зашел пьяный мужчина-безбилетник и устроил драку с проводниками.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube.

Безбилетный пассажир, еле держась на ногах, убеждал, что электронный билет у него все же в наличии. Исчерпав все попытки, он решил проявить агрессию – попытался задушить одного из проводников.

В конечном итоге злоумышленника скрутили и через 15 минут его задержала полиция. По причине инцидента отправка поезда была задержана.

В ролике показано, как пьяный пассажир лежит на полу и его допрашивает начальник поезда. Мужчина в неадекватном состоянии доказывает, что билет у него все-таки есть. На видео мужчина также активно ругался матом и пытался найти электронный билет в телефоне.

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Напомним, в субботу, 1 августа, в поезде №84 Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на тележурналистку Анастасию Луговую. Женщина ехала с несовершеннолетним ребенком. Неадекватный мужчина избил женщину и попытался изнасиловать.