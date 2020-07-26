Парень закатал котенка в банку и снял это на видео - его уже пытаются найти

В Сети ищут парня, который поиздевался над котенком / скриншот из видео

В Украине пытаются найти парня, который на видео показал котенка в банке – он его закатал крышкой.

Жуткие кадры с несчастным животным появились в Instagram, сообщают в Telegram-канале "ДТП.Киев".

На видео отчетливо видно, что черный котенок находится в банке, которую закатали крышкой.

Автор ужасного видео подписал его коротко: "Обиделся"

"Закатал живого котенка в банку и издевался. Надо срочно найти. Помогите с инфо. Что с котенком - не знаю", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Парень закатал котенка в банку / скриншот ДТП.Киев

Судя по данным в соцсети, живодер, который издевался над котенком, проживает или проводит много времени на территории Львовской области.

Парень поиздевался над котом / скриншот ДТП.Киев

Чуть позже в телеграм канале "Труха" появилось сообщение о том, что котенок жив, а живодер уже активно чистит свои соцсети.

Читайте такжеРана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собакуНапомним, ранее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что в Украине возможно добиться наказания живодеров.

Об этом эксперт рассказал во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, имеют ли право жильцы дома подать в суд на других жильцов, которые травят бездомных кошек и собак.

По его словам, лучше всего подать заявление в полицию, чтобы было начато уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса – жестокое обращение с животными.

"…Раньше было нереально добиться наказания за жестокое обращение с животными, а сейчас это сложно, но уже возможно. Мы, экологи и зоозащитники, потихоньку меняем законодательство", – сказал Борейко.