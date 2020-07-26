Парень закатал котенка в банку и снял это на видео - его уже пытаются найти

В Украине пытаются найти парня, который на видео показал котенка в банке – он его закатал крышкой.
Жуткие кадры с несчастным животным появились в Instagram, сообщают в Telegram-канале "ДТП.Киев".
На видео отчетливо видно, что черный котенок находится в банке, которую закатали крышкой.
Автор ужасного видео подписал его коротко: "Обиделся"
"Закатал живого котенка в банку и издевался. Надо срочно найти. Помогите с инфо. Что с котенком - не знаю", - сказано в сообщении в Telegram-канале.
Судя по данным в соцсети, живодер, который издевался над котенком, проживает или проводит много времени на территории Львовской области.
Чуть позже в телеграм канале "Труха" появилось сообщение о том, что котенок жив, а живодер уже активно чистит свои соцсети.
Читайте такжеРана кровоточила три дня: в Луцке живодеры расстреляли собакуНапомним, ранее эколог и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко сообщил, что в Украине возможно добиться наказания живодеров.
Об этом эксперт рассказал во время чата на Главреде, отвечая на вопрос, имеют ли право жильцы дома подать в суд на других жильцов, которые травят бездомных кошек и собак.
По его словам, лучше всего подать заявление в полицию, чтобы было начато уголовное производство по ст. 299 Уголовного кодекса – жестокое обращение с животными.
"…Раньше было нереально добиться наказания за жестокое обращение с животными, а сейчас это сложно, но уже возможно. Мы, экологи и зоозащитники, потихоньку меняем законодательство", – сказал Борейко.