"Журналистов покупал и продавал пачками": в Сети появились "откровения" нардепа Потураева

В Сети появились "откровения" нардепа Потураева/ УНИАН

В Сети опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос депутата фракции "Слуга народа" и замруководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, крайне нелицеприятно высказывается об украинских медиа.

Запись опубликовал Telegram-канал Политика страны со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Потураев в феврале присутствовал на открытом заседании гуманитарного комитета во время обсуждения скандального законопроекта "О медиа". Тогда нардепы пригласили редакторов региональных СМИ.

"Я понимаю все про украинские медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", ‒ якобы заявил Потураев.

По данным источника, нардеп впал в некий истерический раж и разоткровенничался.

"Была дискуссия в комитете Рады. Редакторы региональных СМИ выступили резко против ужесточения регулирования, которое предусмотрено законопроектом. И тут у Потураева произошла настоящая истерика. Там же телекамер не было, он расслабился и начал рассказывать, как он кого покупал. Журналисты были в шоке", ‒ заявил источник.

Напомним, в январе нынешнего года тогдашний министр культуры Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентовали законопроект о дезинформации. По замыслу авторов должен, документ должен был регулировать деятельность средств массовой информации в Украине. В частности, законопроектом предлагалось введение в Украине должности уполномоченного по информации, который стал бы мониторить СМИ на предмет нарушений.

При этом наказание за дезинформацию зависело бы от тяжести нарушения и каралось в формате от крупных денежных штрафов по нескольких лет тюремного заключения.