УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Журналистов покупал и продавал пачками": в Сети появились "откровения" нардепа Потураева

10 июня 2020, 16:59

На записи голос, якобы принадлежащий нардепу от Слуге народа Никите Потураеву, в очень пренебрежительном тоне отзывается об украинских СМИ и работниках медиа.

Потураев
В Сети появились "откровения" нардепа Потураева/ УНИАН

В Сети опубликовали аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос депутата фракции "Слуга народа" и замруководителя парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева, крайне нелицеприятно высказывается об украинских медиа.

Запись опубликовал Telegram-канал Политика страны со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Потураев в феврале присутствовал на открытом заседании гуманитарного комитета во время обсуждения скандального законопроекта "О медиа". Тогда нардепы пригласили редакторов региональных СМИ.

"Я понимаю все про украинские медиа. Я покупал и продавал в этой стране медиа и журналистов пачками и сотнями", ‒ якобы заявил Потураев.

По данным источника, нардеп впал в некий истерический раж и разоткровенничался.

"Была дискуссия в комитете Рады. Редакторы региональных СМИ выступили резко против ужесточения регулирования, которое предусмотрено законопроектом. И тут у Потураева произошла настоящая истерика. Там же телекамер не было, он расслабился и начал рассказывать, как он кого покупал. Журналисты были в шоке", ‒ заявил источник.

Напомним, в январе нынешнего года тогдашний министр культуры Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук презентовали законопроект о дезинформации. По замыслу авторов должен, документ должен был регулировать деятельность средств массовой информации в Украине. В частности, законопроектом предлагалось введение в Украине должности уполномоченного по информации, который стал бы мониторить СМИ на предмет нарушений.

При этом наказание за дезинформацию зависело бы от тяжести нарушения и каралось в формате от крупных денежных штрафов по нескольких лет тюремного заключения.

новости Украины медиа журналисты Никита Потураев
Сейчас вы просматриваете новость «"Журналистов покупал и продавал пачками": в Сети появились "откровения" нардепа Потураева». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:59
"Журналистов покупал и продавал пачками": в Сети появились "откровения" нардепа Потураева
16:54
Карантин в Украине дал очень плохой результат – вирусолог Видео
16:44
Пореченкова изгнали из рекламы Danone
16:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
16:18
В Сети появился список "слуг народа" с самыми большими запасами наличности
15:55
Жена Остапчука рассказала подробности о жизни после развода Видео
15:48
Борьба с плавящимся асфальтом: в Одессе коммунальщики насыпают песок на дорогу - видео
15:43
Трамп хочет выйти из соглашения по ядерному оружию и давит на Путина – Washington Post
15:35
"Провалы и банкротство": астрологи назвали "страдальца" лета 2020
15:02
Когда откроют внешние границы ЕС: стала известна дата
14:40
Фильм Мы по роману Замятина - первый трейлер и сюжет
13:56
"Начали мне угрожать": журналист Тайного агента сделала откровенное признание
13:35
У Путина рассказали, почему Зеленского не пригласили в Москву на парад
13:22
Фильм Унесенные ветром пропал с онлайн-трекера HBO Max из-за расизма
13:06
"Чисто наркоманы": эксперт обругал украинцев за радость от кредита МВФ
13:06
Рост тарифов, выбивание долгов, повышение пенсионного возраста: что Украина пообещала МВФ
12:49
Известный юморист умер от коронавируса
12:30
Торговля суверенитетом за бусы: почему новые кредиты МВФ – не повод для радости мнение
12:25
Сын убитого Ефремовым Сергея Захарова предупредил о мошенниках
12:20
Кличко рассказал, при каком условии карантин в Киеве ужесточат Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять