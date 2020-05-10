В Винницкой области в страшном ДТП погибли трое военных

В субботу поздно вечером в Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще один госпитализирован.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Винницкой области, ДТП произошло около 22:00 9 мая на автодороге между селами Нападовка и Люлинцы Калиновского района.

28-летний водитель Mercedes-Benz Vito, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с деревом.

В результате ДТП водитель, 27-летний пассажир и 28-летняя женщина-пассажир, военнослужащие войсковой части А1119, от полученных травм скончались на месте. Еще одну 20-летнюю женщину-пассажира в тяжелом состоянии госпитализировали.

Читайте такжеПереломы рук и ног: известный украинский спортсмен попал в жуткое ДТП

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове произошла смертельная автомобильная авария с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля.