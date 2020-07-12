"Выведут под руки": в ОП поставили журналистам ультиматум – СМИ

Владимир Зеленский посетил с визитом Волынь / president.gov.ua

Во время визита президента Владимира Зеленского на Волынь по указанию Офиса президента журналистов не пускали на съемки, заявили корреспонденты местного телеканала Аверс.

Журналисты съемочной группы телеканала пожаловалась на то, что их, несмотря на аккредитацию, не пустили освещать приезд Зеленского в область, говорится в сюжете Аверса.

В частности, сначала журналистов не пустили в перинатальный центр, требуя в дополнение к общей аккредитации еще и специальную — именно для медучреждения.

Кроме того, директор телеканала Наталия Московка рассказала о том, что ей якобы звонил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и в грубой форме требовал отозвать журналистов из медцентра.

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Как она утверждает, якобы прозвучала фраза: "Заберите свою съемочную группу, а то их выведут под руки".

Напомним, в конце июня Зеленский отправился с рабочим визитом в Херсонскую область, однако местные журналисты заявили о том, что им не предоставили возможности освещать эту поездку президента.

В ответ на запрет представители СМИ устроили флешмоб - начали публиковать новости с заголовками о приезде Зеленского и его "эксклюзивными комментариями", на месте которых оставили пустоту.