"Убийство из-за отказа": на Киевщине нашли мертвой 12-летнюю девочку

На Киевщине найдена мертвой девочка София, правоохранители считают, что ее убил подросток / УНИАН

В городе Яготин Киевской области пропала 12-летняя девочка София, позже ребенка нашли мертвым.

О пропаже Софии в полицию сообщил ее отец, мужчина сказал, что разрешил девочке гулять до 3 часов ночи, но она так и не вернулась домой до утра, сообщает Киев Оперативный.

Правоохранители выяснили, что последним Софию видел 15-летний местный житель Яготина и узнали, что между ним и девочкой произошел конфликт – парень сексуально домогался знакомую, получил отказ, а потом задушил ее же ремнем.

"Парень сначала придумывал истории, пытался убедить полицейских, что девушка ночью поехала на маршрутке в другой город, но потом показал, где оставил бездыханное тело", – отмечается в материале.

На Киевщине найдена мертвой девочка София, правоохранители считают, что ее убил подросток / facebook.com/KyivOperativ

Отцу ребенка грозит административная ответственность за то, что он разрешил Софии гулять до 3 часов ночи.

Напомним, 16 мая в Днепре 12-летний мальчик ушел гулять и не вернулся домой. Позже его нашли мертвым и голым в заброшенном здании в самодельном жилище на кровати мужчины, у которого на лице были следы крови.