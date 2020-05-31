Беспорядки на границе с Венгрией: авто пограничников сбросили в кювет

Протесты на КПП Тиса / @zahidnuy.kordon

В ходе протестов на границе с Венгрией в Закарпатской области участники акции сбросили автомобиль Госпогранслужбы в кювет.

Соответствующее видео беспорядков на КПП Тиса опубликовано в Сети.

На видео запечатлено, как толпа раскачивает пикап пограничников. Сообщается, что в результате протестующие столкнули служебное авто с дороги.

Как известно, на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.

Конфликт начался после ужесточения правил пересечения границы: требования письменной декларации перемещаемых товаров с таможенным контролем.