Беспорядки на границе с Венгрией: авто пограничников сбросили в кювет

Толпа протестующих столкнула служебное авто с дороги.
В ходе протестов на границе с Венгрией в Закарпатской области участники акции сбросили автомобиль Госпогранслужбы в кювет.
Соответствующее видео беспорядков на КПП Тиса опубликовано в Сети.
На видео запечатлено, как толпа раскачивает пикап пограничников. Сообщается, что в результате протестующие столкнули служебное авто с дороги.
Как известно, на КПП Тиса произошли столкновения с участниками акции протеста, которые заблокировали контрольный пункт.
Конфликт начался после ужесточения правил пересечения границы: требования письменной декларации перемещаемых товаров с таможенным контролем.