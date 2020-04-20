Жителей западной Украины напугали два землетрясения

На Закарпатье произошли два землетрясения / Фото: pixabay.com

Сразу два землетрясения произошли в воскресенье, 19 апреля, в Украине. Подземные толчки были на Пасху в Закарпатской области, местные жители их ощутили.

По информации, эпицентр силы находился на глубине пяти километров под землей в районе областного центра – Ужгорода.

Несмотря на то, что толчки были не очень мощными, местные жители почувствовали их и испугались.

Также стало известно, что в 08:45 произошло первое землетрясение, оно было мощнее - магнитуда составила 3,1 балла по шкале Рихтера.

Спустя некоторое время произошло второе землетрясение – в 10:25 воскресенья. Магнитуда - 1,5 балла, сообщили в Главном центре специального контроля.

Отметим, местные жители в соцсетях пишут, что это "наказание за власть".

"Се за то што унас на Закарпатті така безбожна влада ! Думають що будуть жити вічно !", высказался пользователь Сети.

Читайте такжеНастоящее испытание: синоптики шокировали прогнозом погоды на летоНапомним, ранее сообщалось, в Сахалинской области Росси произошло мощное землетрясение, была объявлена тревога цунами. Людей срочно эвакуировали на возвышенность.

Землетрясение произошло 25 марта в 13:49 по местному времени (04:49 по Киеву). Эпицентр находился в 226 километрах от Северо-Курильска, его очаг залегал на глубине 42 км. Окончательная магнитуда землетрясения была установлена на уровне 7,3 балла.