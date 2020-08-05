Богохульники: на Закарпатье пара среди бела дня занялась сексом возле церкви

На Закарпатье пара среди бела занялась сексом возле церкви/ скриншот из видео

В Сети опубликовали видеоролик, на котором мужчина и женщина в городе Хуст (Закарпатская область) занимаются сексуальными играми прямо на улице посреди дня.

Соответствующий видеоролик выложил в социальной сети Facebook пользователь Анатолий Истратов.

Инцидент секса произошел в городе Хуст неподалеку от церкви. На кадрах запечатлена беседа сотрудников правоохранительных органов, которые беседуют с мужчиной. Видно, как за его спиной стоит полуобнаженная зрелая женщина ‒ щеголяющую трусами. Во время беседы с полицией она пытается одеться, но затем почему-то рвет на себе колготки.

После разговора с правоохранителями пара одевается. Однако неизвестно, составили ли на них полицейские административные протоколы.

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Напомним, ранее В Кременчуге Полтавской области пьяная пара в авто занялась сексом после того, как их остановила полиция. Происшествие сняли на видео очевидцы и опубликовали в соцсети. На записи видно, что водитель не реагировал на полицию, которая стояла перед его автомобилем и продолжал половой акт.