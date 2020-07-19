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В Мукачево в ДТП погиб известный футбольный тренер с детьми

Выжить в аварии удалось только жене спортсмена.

19 июля 2020, 18:44
Виктор Ряшко
Виктор Ряшко погиб в ДТП с двумя детьми / Фото: Telegram. Виктор Ряшко

На Закарпатье в ДТП погиб главный тренер мукачевской футбольной команды Мункач Витор Ряшко вместе с детьми 11 и 13 лет.

"Главный тренер ФК Мункач Виктор Ряшко погиб в ДТП под Мукачево. Единственный человек, выживший в автомобили Mazda - жена тренера. Также в автомобиле было двое детей 11 и 13 лет — они также погибли. Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево", — сообщил в Telegram местный журналист Виталий Глагола.

В результате аварии столкнулись кроссовер Mazda и грузовик с прицепом. ДТП случилось 19 июля в 16:30.

/ Фото: Telegram/Виктор Глагола

Mazda CX-5 пострадала очень серьезно, от автомобиля осталась гора металла. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся.

Как известно, Виктор Ряшко играл полузащитником в союзном чемпионате, затем стал тренером. Возглавлял команды Нива Тернополь, Закарпатье Ужгород и ФК Мукачево.

Напомним, в Житомире в результате несчастного случая 5-летний мальчик упал под колеса молоковоза и погиб, а его родители едва не устроили кровавую расправу над другим ребенком, который случайно оказался в грузовике.

Как ранее сообщалось, в Липецкой области России произошло жуткое ДТП с рейсовым автобусом, в котором ехали 39 украинцев, в том числе ребенок.

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