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Огонь уничтожил десятки домов под Житомиром, людей эвакуировали

18 апреля 2020, 08:01

Масштабные пожары продолжаются на территории 6 лесничеств Овручского района.

Под Житомиром сгорели десятки домов / скриншот видео facebook.com/vitaliy.bunechko

Накануне светлого праздника Пасхи жители Житомирской области страдают от жутких пожаров. По информации, загорелось около 4 тысяч гектаров леса. Кроме того, огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

"Локализируем пожары на севере Житомирщины: сегодня были уничтожены десятки человеческих домов и охвачено огнем около 4 тысяч гектаров леса", - сообщил на своей странице в Фейсбуке председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Добавим, что масштабные пожары продолжаются на территории 6 лесничеств Овручского района.

Самый большой вред огонь принес жителям сел Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы. Около 50 человек эвакуировали. Их переселили в соседние села.

"Потерпевшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем", – уточнил Бунечко.

Ликвидировать огонь пытается весь личный состав ГСЧС Овручского района. Присоединились также экипажи из соседних районов.

"Кроме этого, привлечены работники лесхозов со всей имеющейся противопожарной техникой", – добавил председатель ОГА.

Читайте такжеЭколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирусНапомним, ранее сообщалось, в селе Будо-Борица Емильчинского района Житомирской области внезапно вспыхнуло и полностью сгорело здание местного сельского совета.

По информации, причиной возгорания стало пламя, перекинувшийся с горящей сухой травы.

"Возгорание сухой травы на площади 1 гектар, огнём уничтожено 80 квадратов кровли и перекрытия кирпичного административного здания, повреждена кирпичная хозяйственная постройка", — сообщили в ГСЧС Житомирской области.

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