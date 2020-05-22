Грозили изнасиловать: всплыла шокирующая версия расстрела семерых людей под Житомиром

В Житомирской области расстреляли семерых человек/ Фейсбук А.Геращенко

Причиной расстрела семерых людей в Житомирской области могли стать обвинения в адрес стрелка Анатолия Захаренко в том, что он накануне "сдал" правоохранителям занимавшегося вымогательством начальника Попильнянского отделения Коростышевского отдела полиции ГУНП в Житомирской области, подполковник Руслана Мшанецкого.

"На каком этапе в Захаренко возникли претензии со стороны бойцов. Те под градусом начали вспоминать российское происхождение хозяина и угрожать ему насилием и даже изнасилованием за того, что он "сдал" Мшанецкого", - рассказал источник изданию Detective-info.

Отмечается, что Захаренко не стерпел и взялся за ружье.

"Когда это увидели его оппоненты, один из них пытался наброситься на арендатора водоема с ножом, но натолкнулся на выстрел. в дальнейшем хозяин начал убивать всех остальных, в том числе и спящих. А Федюкина (оставшийся в живых, - ред.) просто отпустил, когда тот начал умолять стрелка пожалеть его, мол у него никаких претензий к Захаренко не было. После этого последний сам позвонил знакомым правоохранителям из Департамента внутренней безопасности Нацполиции и признался в преступлении. Сказал, что покажется только им, что и произошло. Поэтому если бы не профессионализм сотрудников ДСБ и попытки брать силой другие подразделения, там было бы еще много крови", - добавил источник.

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В свою очередь жена Захаренко рассказала подробности расстрела людей на берегу пруда.

"Там, где выпивается водка, – всегда конфликт. Мой муж – человек вспыльчивый. Он уже признал свою вину. Что стало причиной конфликта? Муж успел мне сказать, что конфликт разгорелся из-за слов его приятелей о том, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию", – рассказала Сегодня жена задержанного Ольга.

Женщина добавила, что часть из погибших были приятелями мужа, которые неоднократно приезжали к нему порыбачить.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на берегу пруда собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку.