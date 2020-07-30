В разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи

Сколько нужно платить за вызов скорой помощи в Украине и какие будут действовать новые правила вызова скорой помощи в Украине 2020 – в материале.
В Украине подняли тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи почти в полтора раза. Теперь скорая будет приезжать за 163 грн (ранее было 112 грн). Обновились и правила оказания украинцам экстренной медицинской помощи.
Теперь, когда украинец наберет номер скорой 103 – его звонок рассортируют в одну из четырех категорий.
Читайте такжеВрачи отказали в помощи: юрист объяснил, когда медики в своем праве"В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы", — пояснила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.
К критической категории врачи относят случаи, когда человеку помощь нужна незамедлительно:
- если человек получил политравму;
- при инсульте или инфаркте;
- при наступлении клинической смерти.
В четвертую категорию относят все непрофильные вызовы. Их регистрируют без выезда бригады скорой помощи. Сам пациент может или получить консультацию по телефону, или обратиться за помощью семейного врача.
Ранее в Минздраве объявили о реформе "скорой помощи" и рассказали, при каких условиях будут приезжать медики. Как сообщают в профильном ведомстве, службу "скорой помощи" ждет полноценная реформа.