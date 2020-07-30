В разгар коронавируса в Украине подняли тарифы на вызов скорой помощи

Новые правила вызова скорой в Украине 2020 - сколько платить за вызов / УНИАН

В Украине подняли тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи почти в полтора раза. Теперь скорая будет приезжать за 163 грн (ранее было 112 грн). Обновились и правила оказания украинцам экстренной медицинской помощи.

Теперь, когда украинец наберет номер скорой 103 – его звонок рассортируют в одну из четырех категорий.

Читайте такжеВрачи отказали в помощи: юрист объяснил, когда медики в своем праве"В случаях, которые относятся к категории критических, время прибытия экстренной бригады медпомощи составляет 10 минут. Категория экстренных вызовов предусматривает прибытие в течение 20 минут. Не экстренные вызовы направляются в соответствующее учреждение здравоохранения, предоставляющее первичную помощь, а в случае отсутствия такой возможности, диспетчер направления будет отправлять к пациенту бригаду экстренной помощи, которая не выполняет критические или экстренные вызовы", — пояснила первый замминистра здравоохранения Ирина Садовьяк.

К критической категории врачи относят случаи, когда человеку помощь нужна незамедлительно:

если человек получил политравму;

при инсульте или инфаркте;

при наступлении клинической смерти.

В четвертую категорию относят все непрофильные вызовы. Их регистрируют без выезда бригады скорой помощи. Сам пациент может или получить консультацию по телефону, или обратиться за помощью семейного врача.

Ранее в Минздраве объявили о реформе "скорой помощи" и рассказали, при каких условиях будут приезжать медики. Как сообщают в профильном ведомстве, службу "скорой помощи" ждет полноценная реформа.