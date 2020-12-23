Новые штрафы для киевлян: за что будут наказывать перед Новым годом

Новогодние елки утилизируются / УНИАН

Киевлян будут штрафовать за незаконную продажу новогодних елок. По словам заместителя начальника Государственной экологической инспекции столичного округа Владимира Каминского, новогодние елки, которые продаются с нарушением законодательства, утилизируют, а продавец понесет административную ответственность.

"Сегодня во время мероприятий государственного контроля работниками Госэкоинспекции было выявлено значительное количество объектов растительного происхождения, то есть это елки без бирок. Это нарушение законодательства, в связи с чем против продавца елок был составлен административный протокол по ст. 88-1. Санкция предусматривает наложение судом штрафа от 510 до 1 700 гривен. При проверке документов были выявлены существенные расхождения, проверка продолжается", - сказал Каминский, передает Украина 24.



По словам чиновника, в столице массово продают елки без бирок.

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"Я хотел бы посоветовать распространителям елок, которые массово появились в городах: на каждом растении должна быть бирка. Это предусмотрено действующим законодательством, постановлением Кабмина. Это электронное декларирование древесины, требование, которое распространяется на всех без исключения субъектов хозяйствования, которые занимаются реализацией", - сказал Каминский.

Он отметил, что после выявления нарушения полиция конфисковывает елки, и после решения суда они могут быть либо возвращены владельцу, либо идут на утилизацию.

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