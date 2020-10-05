Новые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скорости

Ограничение скорости - Украина 2020 готовит новые сюрпризы для водителей / 1zoom.ru

В Украине с 1 ноября вводят новые ограничители скорости: к уже имеющимся лежачим полицейским добавятся бордюрные расширения, островки безопасности, разделительные полосы и чокеры.

Новые разделители будут проектироваться при модернизации или ремонте дорог и улиц, а также при реконструкции и строительстве, уточнил Укравтодор в Facebook.

Особое внимание дорожники намерены уделять участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с велосипедными и пешеходными.

Ограничение скорости 2020 и другие ПДД: последние новости