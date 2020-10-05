Новые запреты: в Украине скоро появится еще больше ограничителей скорости

Особое внимание дорожники намерены уделять участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с велосипедными и пешеходными.
В Украине с 1 ноября вводят новые ограничители скорости: к уже имеющимся лежачим полицейским добавятся бордюрные расширения, островки безопасности, разделительные полосы и чокеры.
Новые разделители будут проектироваться при модернизации или ремонте дорог и улиц, а также при реконструкции и строительстве, уточнил Укравтодор в Facebook.
Особое внимание дорожники намерены уделять участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с велосипедными и пешеходными.
Ограничение скорости 2020 и другие ПДД: последние новости
- Ранее в МВД заявили, что министерство разрабатывает законопроект, в случае принятия которого любители превышать скорость на дорогах будут лишаться водительских прав.
- Тем временем украинцы придумали способ, как обойти автоматическую фиксацию нарушения правил дорожного движения. На эту инициативу также отреагировали и в МВД.
- Водителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДД. При помощи приложения dashcamUA нарушения можно отправлять сразу в полицию.
Автор: Диана Беловодская