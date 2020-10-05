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Новые зоны карантина - где оказался Киев и какие города в красной зоне

5 октября 2020, 09:12

Профильные чиновники опубликовали новое зонирование страны по коронавирусу.

Карантин, флаг
Опубликовано новое зонирование страны по коронавирусу. / УНИАН

С понедельника, 5 октября, в Украине вступило в силу новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций,

В красной зоне по коронавирусу оказались:

  • город Тернополь;
  • город Канев Черкасской области.

В оранжевой зоне по коронавирусу оказались:

  • город Винница;
  • города Луцк, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий и Терейской районы Волынской области;
  • город Днепр Днепропетровской области;
  • города Бахмут и Угледар, Славянский район Донецкой области;
  • Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Овручский, Олевский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • Ивано-Франковск, Бурштын и Калуш, Городенковский, Косовский, Рогатинский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Ирпень и Фастов, Барышевский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • Беловодский район Луганской области;
  • город Львов, Золочевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
  • город Николаев Николаевской области;
  • города Беляевка, Измаил и Теплодар, Арцизский, Березовский, Беляевский, Белгородской, Лиманский, Овидиопольский, Тарутинский и Подольский районы Одесской области;
  • город Полтава Полтавской области;
  • города Дубно, Вараш и Острог, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;
  • города Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;
  • города Бережаны, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козивский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков и Люботин, Богодуховский, Великобурлукский, Зачепиловский, Первомайский и Харьковский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Волочисский, Деражнянский, Дунаевский, Каменец-Подольский, Летичиский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
  • город Смела, Каневский и Смелянский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • город Нежин, Варвинский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Сновский районы Черниговской области.

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В желтой зоне по коронавирусу оказались:

  • города Жмеринка, Козятин, Могилев-Подольский и Хмельник, Бершадский, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Немировский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;
  • город Ковель, Гороховский, Иванчивский, Камень-Каширьский, Ковельский, Гороховский, Любашевский, Шацкий, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Кривой Рог, Новомосковск и Терновка, Верхнеднепровский, Днепровский, Пятихатский, Солонянский и Царичанский районы Днепропетровской области;
  • города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецкое, Великоновоселковский, Мариивский и Покровский районы Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Брусильвський, Емильчинский, Коростенский, Народицкий, Новоград-Волынский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Хорошевский и Черняховский районы Житомирской области;
  • города Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Мукачевский, Раховский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье и Бердянск, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Новониколаевский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • города Болехов, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надвирнянский, Рожнятовский и Снятинский районы Ивано-Франковской области;
  • города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Славутич, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;— города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Каменка-Бугский, Николаевский, Мостиский, Радеховский, Сколевский, Стрыйский и Яворивский районы Львовской области;
  • город Вознесенск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Кривоозерский и Николаевский районы Николаевской области;
  • города Одесса, Белгород-Днестровский, Черноморск и Южный, Балтский, Белгород-Днестровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Любашевский, Окнянський, Раздельнянский, Савранский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Лубны и Миргород, Диканский, Лохвицкий, Миргородский, Новсанжарський, Полтавский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Корецкий, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Охтырка, Ромны и Шостка, Белопольский, Буринский, Глуховский, Краснопольский, Лебединский, Недрыгайловский, Роменский и Середина-Будский районы Сумской области;
  • города Изюм, Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Лозовской, Нововодолажский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • город Херсон, Белозерский, Ивановский и Новотроицкий районы Херсонской области;
  • города Салават и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Старосинявский, Хмельницкий и Чемеровецкий районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченськивський, Лисянский, Маньковский, Монастирищенский, Тальнивский, Христиновский, Черкасский, Чигирин, Чернобаивский и Шполянский районы Черкасской области;
  • города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Бобровицкий, Городнянский, Козелецкий, Крупский, Корюковский, Нежинский, Репкинский, Сребнинский и Черниговский районы Черниговской области;
  • город Киев.

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Карантин в Украине - что было ранее:

  • Представители пресс-службы Министерства здравоохранения страны заявили - по состоянию на воскресенье, 4 октября нынешнего года, к ослаблению карантина в Украине готов только один регион - Кировоградская область.
  • Главный санитарный врач и заместитель руководителя Минздрава Виктор Ляшко заявил - жесткий карантин в Украине на данный момент вводить нецелесообразно.
  • По словам данного чиновника - эти меры хорошо сработали весной нынешнего года, но осенью острой необходимости в них нет.
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