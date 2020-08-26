Новым главой Укрзализныци стал экс-заместитель Саакашвили

Владимир Жмак / УНИАН

Правительство Украины назначило руководителем Укрзализныци главу наблюдательного совета аэропорта Борисполь Владимира Жмака.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 26 августа 2020 года

"Он был избран на открытом конкурсе наблюдательным советом. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Жмак стал членом набсовета Борисполя в мае 2019 года. До того, с 2015 по 2016 год был первым заместителем руководителям Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Кроме того, Жмак работал руководителем в структурах группы ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объему добычи "черного золота". Кроме того, он был советником президента оператора мобильной связи Киевстар и отвечал за развитие новых направлений бизнеса.

Смотреть с 40:32

Напомним, ранее госкомпания Укрзализныця с 24 августа закрыла продажу билетов с четырех станций (которые находятся в "красной" зоне по коронавирусу").