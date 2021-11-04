Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд

За сутки коронавирус был выявлен у 27 377 жителей страны. При этом общее число зараженных превысило три миллиона человек, а число жертв - более 70 тысяч.
По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 472 человека; летальных случаев - 699; выздоровели - 12 464 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.
За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.
Отметим, что цифра в более 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.
Сколько больных коронавирусом в Украине по областям
- г. Киев – 1836 случаев;
- Винницкая область – 672 случая;
- Волынская область – 674 случая;
- Днепропетровская область – 2254 случая;
- Донецкая область – 1390 случаев;
- Житомирская область – 1559 случаев;
- Закарпатская область – 421 случай;
- Запорожская область – 1350 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
- Киевская область – 967 случаев;
- Кировоградская область – 212 случаев;
- Луганская область – 759 случаев;
- Львовская область – 1400 случаев;
- Николаевская область – 733 случая;
- Одесская область – 1899 случаев;
- Полтавская область – 1197 случаев;
- Ровенская область – 1041 случай;
- Сумская область – 1543 случая;
- Тернопольская область – 523 случая;
- Харьковская область – 1656 случаев;
- Херсонская область – 613 случаев;
- Хмельницкая область – 1113 случаев;
- Черкасская область – 775 случаев;
- Черновицкая область – 694 случая;
- Черниговская область – 882 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 3 006 463 человека;
- выздоровели - 2 479 138 человек;
- летальных исходов - 70 146;
- проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.
Коронавирус в Украине
Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.
По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. Летальных случаев было 720.
Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.
С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.
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