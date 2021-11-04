Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд

Коронавирус в Украине установил новый антирекорд по числу заболевших / Reuters

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 472 человека; летальных случаев - 699; выздоровели - 12 464 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Отметим, что цифра в более 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 4 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Сколько больных коронавирусом в Украине / index.minfin.com.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

г. Киев – 1836 случаев;

Винницкая область – 672 случая;

Волынская область – 674 случая;

Днепропетровская область – 2254 случая;

Донецкая область – 1390 случаев;

Житомирская область – 1559 случаев;

Закарпатская область – 421 случай;

Запорожская область – 1350 случаев;

Ивано-Франковская область – 1214 случаев;

Киевская область – 967 случаев;

Кировоградская область – 212 случаев;

Луганская область – 759 случаев;

Львовская область – 1400 случаев;

Николаевская область – 733 случая;

Одесская область – 1899 случаев;

Полтавская область – 1197 случаев;

Ровенская область – 1041 случай;

Сумская область – 1543 случая;

Тернопольская область – 523 случая;

Харьковская область – 1656 случаев;

Херсонская область – 613 случаев;

Хмельницкая область – 1113 случаев;

Черкасская область – 775 случаев;

Черновицкая область – 694 случая;

Черниговская область – 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 3 006 463 человека;

выздоровели - 2 479 138 человек;

летальных исходов - 70 146;

проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.

Коронавирус в Украине

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. Летальных случаев было 720.

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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