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Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд

4 ноября 2021, 08:23
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За сутки коронавирус был выявлен у 27 377 жителей страны. При этом общее число зараженных превысило три миллиона человек, а число жертв - более 70 тысяч.

коронавирус
Коронавирус в Украине установил новый антирекорд по числу заболевших / Reuters

По состоянию на утро четверга, 4 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордно число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 472 человека; летальных случаев - 699; выздоровели - 12 464 человека. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (1836), Днепропетровской (2254), Одесской (1899), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях.

Отметим, что цифра в более 27 тысяч новых случаев коронавируса является наибольшим числом за все время эпидемии.

Коронавирус в Украине - статистика на утро 4 ноября 2021 / t.me/COVID19_Ukraine
Сколько больных коронавирусом в Украине / index.minfin.com.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине по областям

  • г. Киев – 1836 случаев;
  • Винницкая область – 672 случая;
  • Волынская область – 674 случая;
  • Днепропетровская область – 2254 случая;
  • Донецкая область – 1390 случаев;
  • Житомирская область – 1559 случаев;
  • Закарпатская область – 421 случай;
  • Запорожская область – 1350 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1214 случаев;
  • Киевская область – 967 случаев;
  • Кировоградская область – 212 случаев;
  • Луганская область – 759 случаев;
  • Львовская область – 1400 случаев;
  • Николаевская область – 733 случая;
  • Одесская область – 1899 случаев;
  • Полтавская область – 1197 случаев;
  • Ровенская область – 1041 случай;
  • Сумская область – 1543 случая;
  • Тернопольская область – 523 случая;
  • Харьковская область – 1656 случаев;
  • Херсонская область – 613 случаев;
  • Хмельницкая область – 1113 случаев;
  • Черкасская область – 775 случаев;
  • Черновицкая область – 694 случая;
  • Черниговская область – 882 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 3 006 463 человека;
  • выздоровели - 2 479 138 человек;
  • летальных исходов - 70 146;
  • проведено ПЦР-тестов - 14 658 956.

Коронавирус в Украине

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

По состоянию на утро среды, 3 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 23 393 жителей страны. Летальных случаев было 720.

Украина будет находиться на пике заболевания коронавирусом еще в течение двух недель. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил первый замглавы Минздрава Александр Комарида.

С 1 ноября Киев официально перешел в красную зону карантина. В столице начали действовать суровые ограничения, но коснулись они лишь невакцинированных от коронавируса граждан.

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