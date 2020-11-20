Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят

Власти планируют существенно усилить карантинные ограничения на праздники.
В Украине планируют ужесточить карантин и с 1 декабря по 14 января на период новогодних праздников усилить соответствующие меры.
Проект новых ограничений, которые коснутся и новогодних праздников, появился сегодня в Телегам-канале Шептун. В частности, в стране будут действовать такие карантинные меры:
- посещение елки на центральной площади города разрешено, но с ограничением по времени,
- рождественские новогодние концерты (запрещены с 1 по 12 декабря, разрешены под открытым небом с 16 по 29 декабря, вновь запрещены - с 30 декабря по 14 января),
- рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,
- новогодние катки допускаются только на улице,
- лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,
- елки в школах и садиках разрешены без посетителей,
- спортивные мероприятия запрещены,
- религиозные мероприятия запрещены,
- кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,
- проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - закрыты с 1 по 15 декабря, разрешена 50% заполняемость с 16 по 29 декабря без корпоративных вечеринок, вновь закрыты с 30 декабря по 14 января. В период закрытия еда приобретается на вынос.
- отели, санатории, курорты - закрыты.
- деятельностью ТРЦ - закрытие с 1 по 15 декабря, с 30 декабря по 14 января; разрешена работа с 16 по 29 декабря только с целью посещения магазинов, фудкорты и развлекательные зоны закрыты,
- магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,
- салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,
- учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.
Общественный транспорт продолжает работу без ограничений.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
Автор: Екатерина Трохимчук