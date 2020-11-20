Новый год отменяется: в Украине хотят ввести полный локдаун - что запретят

В Украине хотят ввести "новогодний локдаун" / Фото pixabay.com

В Украине планируют ужесточить карантин и с 1 декабря по 14 января на период новогодних праздников усилить соответствующие меры.

Проект новых ограничений, которые коснутся и новогодних праздников, появился сегодня в Телегам-канале Шептун. В частности, в стране будут действовать такие карантинные меры:

посещение елки на центральной площади города разрешено, но с ограничением по времени,

рождественские новогодние концерты (запрещены с 1 по 12 декабря, разрешены под открытым небом с 16 по 29 декабря, вновь запрещены - с 30 декабря по 14 января),

рождественские ярмарки разрешены только под открытым небом, без столиков для еды,

новогодние катки допускаются только на улице,

лыжные и зимние места отдыха могут работать без заведений питания и новогодних вечеринок,

елки в школах и садиках разрешены без посетителей,

спортивные мероприятия запрещены,

религиозные мероприятия запрещены,

кинотеатры, театры и музеи прекращают работу,

проведение дискотек, работа ночных клубов, мест общественного питания (кафе, рестораны, бары, буфеты) - закрыты с 1 по 15 декабря, разрешена 50% заполняемость с 16 по 29 декабря без корпоративных вечеринок, вновь закрыты с 30 декабря по 14 января. В период закрытия еда приобретается на вынос.

отели, санатории, курорты - закрыты.

деятельностью ТРЦ - закрытие с 1 по 15 декабря, с 30 декабря по 14 января; разрешена работа с 16 по 29 декабря только с целью посещения магазинов, фудкорты и развлекательные зоны закрыты,

магазины и супермаркеты непроводовольственных товаров закрыты с 30 декабря по 14 января,

салоны красоты и парикмахерские закрыты с 30 декабря по 14 января,

учебные заведения всех уровней закрыты с 30 декабря по 14 января.

Общественный транспорт продолжает работу без ограничений.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: