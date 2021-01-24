Новый карантин с 25 января: как будут работать учреждения культуры

Вместо локдауна в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения.
Локдаун в Украине заканчивается и страна возвращается к ограничениям и запретам оранжевой зоны.
Как сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, учреждениям культуры и развлечений снова можно принимать посетителей, однако с определенными ограничениями по количеству людей.
Также продолжается запрет на массовые мероприятия, в том числе проведение концертов и дискотек.
Перечень запретов в культурных и развлекательных заведениях Украины с 25 января 2021 года:
- Запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.
- Запрещено прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.
- Запрещено проведение массовых культурных (в частности концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие больше 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).
- Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.
- Запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О введении на территории Украины усиленного карантина на период с 8 по 24 января было объявлено 9 декабря прошлого года. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- Кабинет министров также продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта 2021 года.
- В период жесткого карантина в стране запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров и ряда предприятий.
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
Автор: Мария Тупик