Новый карантин с 25 января: как будут работать учреждения культуры

Как будут работать кинотеатры с 25 января / УНИАН

Локдаун в Украине заканчивается и страна возвращается к ограничениям и запретам оранжевой зоны.

Как сообщил министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, учреждениям культуры и развлечений снова можно принимать посетителей, однако с определенными ограничениями по количеству людей.

Также продолжается запрет на массовые мероприятия, в том числе проведение концертов и дискотек.

Перечень запретов в культурных и развлекательных заведениях Украины с 25 января 2021 года:

Запрещено проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Запрещено прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т. д., если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров.

Запрещено проведение массовых культурных (в частности концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие больше 20 человек и недодержана дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры, необходимые для обеспечения работы органов власти).

Запрещена работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала.

Запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: