Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантина

Киев после локдауна уходит на карантин до весны.
В Киеве с понедельника, 25 января продолжит действовать карантин.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины, принятому 9 декабря 2020 года, ограничения будут действовать до 28 февраля 2021 года.
В столице в этот период окажутся под запретом:
- нахождение в общественных зданиях и общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или масок, закрывающих нос и рот;
- проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
- прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью залов более 50 мест;
- перевозка пассажиров общественным транспортом в количестве большем, чем количество мест для сидения;
- обслуживание клиентов (в том числе на рынках) без маркировки о соблюдении дистанции в очереди, если сотрудники объекта хозяйствования и посетители не обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также если не осуществляется сбор использованных средств защиты в отдельные контейнеры.
- работа кафе, ресторанов и других заведений общественного питания с 23 часов вечера до 7 часов утра, с запретом проведения расчетных операций после 22 часов вечера. В то же время разрешаются заказы на вынос и доставка заказов на дом.
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Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, в случае роста заболеваемости COVID-19 возможно введение очередного локдауна на двухнедельный срок.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О введении на территории Украины усиленного карантина на период с 8 по 24 января было объявлено 9 декабря прошлого года. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- Кабинет министров также продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта 2021 года.
- В период жесткого карантина в стране запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров и ряда предприятий.
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
Автор: Мария Тупик