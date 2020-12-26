Витренко поддержал рост цен на электроэнергию

Витренко поддержал поднятие тарифов на электроэнергию / УНИАН

Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко выступил за повышение цен на электроэнергию для украинцев.

Глава ведомства рассказал в интервью 24 каналу, что поднятию тарифов должен предшествовать рост заработных плат граждан.

По мнению Витренко, в Украине должны действовать "нормальные европейские правила". И поэтому повышение тарифов нужно рассматривать.

Министр акцентировал, что главная проблема страны – это маленькие зарплаты, но отнюдь не высокие тарифы. По словам министра, сегодняшняя схема, когда низкие тарифы на электричество компенсируют высокие для промышленности цены, является "компенсированием перегиба" другим преувеличением.

Читайте такжеРост тарифов на электроэнергию: эксперт объяснил, к чему готовиться украинцамВитренко добавил, что он является человеком рыночных взглядов и страна может быть богатой, а люди успешными, если все сделать правильно. По убеждению министра, если граждане смогут увеличить свои ежемесячные доходы, то они уже не станут переживать о росте цен на электричество.

Отметим, 26 октября украинское правительство решило поднять тарифы для населения на электроэнергию.

Цены на электроэнергию