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Новый штамм коронавируса Пирола добрался до Украины: грозит ли нам новая пандемия

Анна Ярославская
8 ноября 2023, 08:21
Подвид COVID-19 быстрее поражает организм с ослабленным иммунитетом. Новый штамм выявили у 20-летнего мужчины в Ровненской области.
Коронавирус
Штамм коронавируса Пиролу выявили у 20-летнего мужчины на Ровенщине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

В Украине зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса под названием Пирола - этот подвид COVID-19 выявили у 20-летнего мужчины в Ровненской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.

Новый штамм коронавируса - симптомы 2023 в Украине

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, симптомы Пиролы существенно не отличаются от других штаммов коронавируса.

У больных наблюдается насморк, высокая температура, кашель, головная боль, упадок сил, потеря обоняния или вкуса.

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В Минздраве подчеркнули, что из-за большого количества мутаций новый подвид быстрее поражает организм с ослабленным иммунитетом.

"Заболеть могут даже ранее вакцинированные, однако вакцина снижает риски осложнений", — сказал Кузин.

Новый штамм коронавируса Пирола - что о нем известно

Впервые Пиролу зарегистрировали еще летом на территории Израиля. Позже новый штамм COVID-19 также нашли в США, Дании и Великобритании.

В новом варианте коронавируса больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления штамма Омикрон. Предположительно, Пиролой могут заболеть люди с ослабленной иммунной системой.

Новый штамм коронавируса - симптомы Пиролы:

  • необычно высокая температура или озноб;
  • постоянный кашель;
  • любые изменения в запахе или вкусе предметов;
  • затрудненное дыхание;
  • непреодолимая усталость или утомляемость;
  • общие боли или дискомфорт в теле;
  • постоянные головные боли;
  • раздражение или боль в горле;
  • постоянная заложенность носа или насморк, похожий на простуду;
  • отсутствие чувства голода или желания есть;
  • диарея;
  • тошнота или рвота.

Органы здравоохранения Канады и США отмечают, что этот вариант коронавируса не вызывает особо тяжелых заболеваний. Считается, что с ним можно бороться теми же методами, что и с предыдущими видами вируса.

Коронавирус в Украине

Как сообщал Главред, в Украине зафиксировали новый подвид коронавирусного штамма Омикрона - Арктур. Он обнаружен в Дубенском районе в Ровенской области. Этот субвариант COVID-штамма Омикрон впервые был обнаружен в январе 2023 года в Индии и быстро распространился по миру.

Новый тип COVID характеризуется несколько повышенным уровнем заразности и вызывает у пациентов множество симптомов, присущих предыдущим вариантам COVID-19. Однако добавляется новый симптом - зудящий конъюнктивит (розовый глаз) без гноя, но с ощущением липкости в глазах.

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