Новый скандал: приложение для обхода блокировки ВКонтакте крало данные украинцев

Приложение для обхода блокировки ВКонтакте крало данные украинцев / УНИАН

Приложение для использования российской социальной сети ВКонтакте в обход блокировки воровало данные пользователей из Украины. Как сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО, в приложении содержался вредоносный код.

Таким образом, расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge похищало данные из аккаунтов Google, включая данные об активности мобильных устройств, геолокацию и тому подобные. Обнаружено, что это расширение скрыто собирало персональные данные и по команде с руководящего сервера могло менять информацию на веб-страницах (включая результаты поисковых запросов).

В НКЦК установили, что данное расширение установили более 3 миллионов пользователей, а основными странами для атак были Франция, Украина и Бразилия. На данный момент приложение VK Unblock заблокировано Google и Microsoft.

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Напомним, ранее сообщалось: