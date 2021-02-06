Новый скандал: приложение для обхода блокировки ВКонтакте крало данные украинцев

Данное приложение установили более 3 миллионов человек, а основными странами для атак были Франция, Украина и Бразилия.
Приложение для использования российской социальной сети ВКонтакте в обход блокировки воровало данные пользователей из Украины. Как сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО, в приложении содержался вредоносный код.
Таким образом, расширение VK Unblock для браузеров Chrome и Edge похищало данные из аккаунтов Google, включая данные об активности мобильных устройств, геолокацию и тому подобные. Обнаружено, что это расширение скрыто собирало персональные данные и по команде с руководящего сервера могло менять информацию на веб-страницах (включая результаты поисковых запросов).
В НКЦК установили, что данное расширение установили более 3 миллионов пользователей, а основными странами для атак были Франция, Украина и Бразилия. На данный момент приложение VK Unblock заблокировано Google и Microsoft.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Российская социальная сеть Вконтакте в январе 2018 года была внесена Министерством торговли США в список пиратских ресурсов.
- В мае 2018 года работу ВК запретили на территории Украины. В сентябре 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в стране будут ставить на учет в правоохранительных органах граждан, которые пользуются российской соцсетью Вконтакте.
- 14 декабря нардепа от Слуги народа Татьяна Цыба подвергла критике эту идею и заявила, что реализация таких мероприятий не выглядит реалистичной.